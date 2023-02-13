Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» намерен победить «Арсенал» в Лондоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ближайшем сопернике своей команды «Арсенале».

Встреча между лидерами АПЛ пройдет 15 февраля в Лондоне.

«У «Арсенала» есть игра в запасе. Кто возьмет титул, мы увидим после завершения АПЛ. Но мы едем в Лондон, чтобы одержать победу. Мы будем играть с очень хорошей командой, другие не набирают 50 очков за первый круг», - сказал Гвардиола британским журналистам.

Добавим, что с игрой в запасе «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на три очка, от «горожан» на два очка отстает «Манчестер Юнайтед», но он провел еще на один матч больше.