Неймар может покинуть «ПСЖ» из-за ссоры с одним из советников клуба

Во французской прессе возобновились слухи об ухода бразильца Неймара из «ПСЖ».

Сообщается, что 31-летний форвард вместе со своим соотечественником защитником Маркиньосом поругались с советником клуба по футбольным вопросам Луишем Кампушем после поражения от «Монако» (1:3) в 23-м туре Лиги 1. Уточняется, что Кампуш выражал недовольство игрой отдельных спортсменов уже в перерыве матча.

На фоне этих слухов пресса не исключает ухода Неймара из «ПСЖ» грядущим летом. Добавим, что в текущем сезоне атакующий хавбек забил 17 голов в 27 матчах за клуб.

Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2025 года, его трансферная стоимость на текущий момент составляет 75 млн евро.