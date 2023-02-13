Главный тренер «Вильярреала» заявил, что его команде не хватило вдохновения в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен дал комментарий по домашнему матчу 21-го тура испанской Примеры, в котором его команда проиграла «Барселоне» (0:1).

«Мы заранее знали, что столкнемся с отличной командой, находящейся на подъеме. Нам не хватило такого же вдохновения, которое есть у них. У нас были моменты, ничья была бы более справедливым результатом. При этом стоит отметить, что нам было тяжело обороняться, игроки «Барселоны» очень быстры и мощно прессингуют», - сказал Сетьен испанским журналистам.

В данный момент подопечные Хави набрали 56 очков и укрепились на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Идущий вторым «Реал» отстает от лидера на 11 очков. При этом у мадридцев есть одна игра в запасе. «Вильярреал» располагается на восьмой строчке (31 очко).

19 февраля «Барселона» на своем поле примет «Кадис», а «Вильярреал» днем ранее отправится в гости к «Мальорке».