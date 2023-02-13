Малиновского не устроили извинения в соцсетях от комментатора, назвавшего его русским

Украинскому полузащитнику «Марселя» Рулсану Малиновскому оказалось недостаточно извинений в социальных сетях, которые принес футболисту американский комментатор Фил Шон, назвавший его русским во время одной из трансляций Лиги 1.

«Раз Вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции», - написал Малиновский в ответ на пост с извинениями.

Добавим, что ошибку комментатор допустил во время матча «Марселя» с «Клермоном» (2:0) в 23-м туре чемпионата Франции. После неточного удара Малиновского со штрафного Шон заявил, что мяч, скорее всего, долетел до Москвы.