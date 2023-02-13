Девушка Нобоа обвинила футболиста в домашнем насилии (фото)

Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, обвинила его в домашнем насилии.

«Я не чувствую себя виноватой ни за один из ударов, которые ты нанес мне, любовь моя! Мне стыдно за то, что я так долго об этом молчала. Ты причинял мне боль и убеждал меня, что всё изменится! Мне стыдно, что я причиняю себе боль, отдавая каждую секунду жизни тому, чья единственная цель в жизни - распущенность и банальность!» - написала девушка к прикрепленной фотографии.

Касо заявляет, что раскрыл правду о домашнем насилии, чтобы от него не страдали остальные женщины.

Отметим, что долгое время Нобоа был женат на россиянке Ольге, которая родила футболисту двух детей. Пара развелась в 2016 году.

Клуб «Сочи» пока не комментировал ситуацию.