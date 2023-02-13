Защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился мнением о своем одноклубнике Винисиусе Жуниоре.

Отмечается, что контракт 22-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

«Винисиус — уникальный игрок. Он очень талантлив, это лучший футболист в ситуации «один на один». Несомненно, что он находится на топовом уровне», — приводит слова Рюдигера пресс-служба мадридской команды.

Добавим, что Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» летом 2018 года. Всего за королевский клуб он провел 203 матча, забил 52 гола и отдал 50 результативных передач.