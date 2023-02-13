«Челси» не планирует увольнять Грэма Поттера 

Руководство «Челси» не ищет замену Грэму Поттеру на пост главного тренера команды. Об этом сообщает американская пресса.

Отмечается, что британский специалист возглавил синих в сентябре 2022 года.

Как утверждает источник, представители лондонцев уверены в способностях нынешнего наставника, считают его одним из лучших тренеров мира и готовы дать ему несколько лет для построения конкурентноспособной команды.

Напомним, что на данный момент «Челси» располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 22 матчей.