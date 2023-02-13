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Хави Симонс признался, что скучает по Франции 

19-летний полузащитник ПСВ являлся игроком «ПСЖ» с 2019 по 2022 годы.
13 февраля 2023 12:52
автор: Глеб Шевяков

Хавбек ПСВ Хави Симонс сравнил Эйндховен и Париж.

Отмечается, что 19-летний футболист перешел в стан красно-белых из «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Я действительно скучаю по Франции. Париж — прекрасный город, очень яркий и насыщенный. В этом плане Эйндховен гораздо тише, мне не хватает той французской городской энергии», — приводит слова полузащитника ПСВ нидерландская пресса.

Добавим, что Симонс присоединился к ПСВ в июле 2022 года. В текущем сезоне за клуб Еридивизи он провел 31 матч, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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