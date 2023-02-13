Жиру близок к продлению контракта с «Миланом» 

«Милан» готов продлить соглашение с нападающим команды Оливье Жиру в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что нынешний контракт француза с «россонери» истекает летом 2023 года.

По информации источника, агент 36-летнего игрока скоро встретится с представителями «дьяволов» для заключения нового трудового соглашения.

Напомним, что Жиру выступает за «Милан» с июля 2021 года. В текущем сезоне за команду Стефана Пиоли он провел 28 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.