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Крис Хьютон стал главным тренером сборной Ганы 

Ирландский специалист известен по своей работе в «Ньюкасле» и «Брайтоне». 
13 февраля 2023 13:29
автор: Глеб Шевяков

Сборная Ганы назначила на пост главного тренера команды Криса Хьютона. Об этом сообщает пресс-служба футбольной федерации Ганы.

Отмечается, что на чемпионате мира в Катаре 64-летний специалист являлся техническим советником ганской национальной команды.

Сообщается, что руководство федерации считают ирландца подходящим человеком для постройки «грозной» команды. Сроки трудового соглашения между сторонами не разглашаются.

Добавим, что ранее Хьютон работал в «Брайтоне». «Ньюкасле», «Норвиче», «Бирмингеме» и «Ноттингем Форест».

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