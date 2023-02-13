Главный тренер «МЮ»: Рэшфорд - один из лучших форвардов Европы. Я верил в него с самого начала

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего своей команды Маркуса Рэшфорда.

«Маркус – один из лучших форвардов Европы. У него есть необходимые навыки. Я верил в него с самого начала. Я был очень воодушевлен возможностью поработать с ним. Я верил, что могу извлечь из него больше. Но я уверен, с его талантами он может играть еще лучше. При должном подходе его результативность станет еще выше, ведь он умеет забивать правой и левой ногами, а также головой», - сказал тен Хаг английским журналистам.

Добавим, что после завершения чемпионата мира в Катаре Рэшфорд забил 13 мячей в 15 играх за «Манчестер Юнайтед».