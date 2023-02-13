Спаллетти может сменить Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля»

Руководство «Ливерпуля» видит в Лучано Спаллетти подходящую замену Юргену Клоппу на посту главного тренера команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что в настоящий момент 63-летний специалист возглавляет «Наполи».

Как утверждает источник, мерсисайдцы рассчитывают пригласить итальянца на пост наставника клуба в случае ухода или отставки немецкого специалиста.

Добавим, что Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. В текущем сезоне красные под его руководством занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 20 матчей.