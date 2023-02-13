«Атлетико» интересуется нападающим «Челси» Пулишичем 

Руководство «Атлетико» рассматривает возможность покупки форварда «Челси» Кристиана Пулишича. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт американца с «пенсионерами» рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, «матрасники» проведут переговоры с лондонским клубом по трансферу 24-летнего игрока ближайшим летом. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.

Напомним, что Пулишич присоединился к «Челси» в 2019 году. Всего за синих он провел 136 матчей, забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу.