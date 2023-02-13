Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны поделился мнением о наказании туринской команды в виде снятия очков.

Отмечается, что по ходу сезона Серии А «бьянконери» потеряли 15 очков из-за финансовых махинаций с зарплатами футболистов.

«С этим нужно справиться. Все на это отреагировали по-разному. Признаюсь, что беспокоился по этому поводу несколько дней, потому что ты теряешь некоторую мотивацию, находясь в нижней части турнирной таблицы. Необходимо сосредоточиться на том, что мы можем показать на поле», – приводит слова Щенсны зарубежная пресса.

Добавим, что в настоящее время «Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 29 очков после 22 сыгранных матчей.