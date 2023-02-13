Бензема считает, что Анри является лучшим нападающим в истории футбола 

Нападающий «Реала» Карим Бензема назвал Анри лучшим форвардом в истории футбола.

Отмечается, что нынешний обладатель «Золотого мяча» предпочел соотечественника бразильскому футболисту Роналдо.

«Для меня лучшим нападающим в истории остается Тьерри Анри. Он настоящая легенда. Конечно, я многое время следил за Роналдо, но, все-таки, назову Тьерри лучшим», – приводит слова Бензема французская пресса.

Напомним, что за свою карьеру Анри выступал за «Арсенал», «Монако», «Ювентус», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Он дважды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Франции в 1998 и 2000 годах.