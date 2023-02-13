Ковачич и Лофтус-Чик могут покинуть «Челси» летом 

Руководство «Челси» не намерено предлагать новые контракты Матео Ковачичу и Рубену Лофтус-Чику. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что трудовые соглашения обоих игроков истекают в конце сезона-2023/2024.

Как утверждает источник, лондонский клуб рассчитывает заработать на футболистах и продать их ближайшим летом. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость хорвата оценивается в 40 миллионов евро. Цена на английского хавбека составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что Ковачич выступает за «Челси» с августа 2018 года. В текущем сезоне за английскую команду он провел 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Лофтус-Чик является воспитанником «пенсионеров». В нынешнем сезоне на его счету за синих – 21 проведенная встреча и один ассист.