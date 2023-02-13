«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Интера» Дюмфриса 

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести защитника «Интера» Дензела Думфриса. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что сделка по 26-летнему игроку может состояться в следующее летнее трансферное окно.

Как утверждает источник, агент нидерландского футболиста вступил в переговоры с манкунианцами по поводу потенциального перехода своего клиента в стан «красных дьяволов». Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Напомним, что Дюмфрис присоединился к «Интеру» в августе 2021 года. В текущем сезоне за «нерадзурри» он провел 25 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.