«ПСЖ» может расстаться с Месси и Неймаром следующим летом 

Форварды «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар могут сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что парижане готовы к уходу обоих игроков.

Как утверждает источник, ранее у бразильца возник конфликт с одноклубниками из-за слабой игры в матче против «Монако» (1:3). Красно-синие рассчитывают продать 31-летнего футболиста ради сохранения благоприятной атмосферы в команде.

В свою очередь, 35-летний аргентинец рассматривает возможности продолжения своей карьеры в других клубах. Его уход будет зависеть от выступления французской команды в Лиге чемпионов.

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Месси присоединился к стану парижан в августе 2021 года.