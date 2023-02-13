Дмитрий Булыкин: У Мамаева не было хороших вариантов
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал заявление Павла Мамаева завершить карьеру.
13 февраля 2023 15:19
«Мамаев мог бы еще поиграть на высоком уровне. Видимо, не было хороших вариантов, а плохие варианты нет смысла рассматривать. Думаю, что из-за этого он решил закончить», — сказал Булыкин «Газете.Ru».
Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. До этого он два сезона выступал за «Ростов». Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.
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