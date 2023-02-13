Каррагер – о положении «Ливерпуля» в АПЛ: Дело не в результатах, дело в игре 

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о текущем состоянии «Ливерпуля».

Отмечается, что мерсисайдцы не выигрывают в чемпионате Англии на протяжении четырех матчей.

«Дела в «Ливерпуле» никогда не были так плохи, как сейчас. Дело не только в результатах, дело в игре. Я думаю, что фанатов сильно беспокоит такой резкий спад команды и хаос на поле. И, к сожалению, даже после ЧМ-2022 лучше футболисты играть не стали», – приводит слова Каррагера британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне «Ливерпуль» располагается на десятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 29 очков после 20 проведенных встреч.