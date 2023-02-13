ЦСКА рассчитывает арендовать нападающего «Нюрнберга» Дуа 

Форвард «Нюрнберга» Квадво Дуа может продолжить карьеру в ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своих соцсетях.

Как утверждает источник, московская команда отправила предложение клубу второй Бундеслиги по 25-летнему футболисту. «Армейцы» готовы арендовать швейцарского игрока до конца сезона, включив в сделку право выкупа за один миллион евро.

Добавим, что Дуа выступает за «Нюрнберг» с июля 2022 года. В текущем сезоне за немецкую команду он провел 22 встречи, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.