Полузащитник «Аякса» Альварес попал в сферу интересов «Арсенала» 

Руководство «Арсенала» заинтересовано в услугах хавбека «Аякса» Эдсона Альвареса. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что летом 2022 года мексиканец был близок к переходу в «Челси», однако трансфер сорвался.

Сообщается, что представители «канониров» впечатлены навыками 25-летнего футболиста и предпримут попытку подписать игрока в следующее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Добавим, что Альварес выступает за «Аякс» с лета 2019 года. В текущем сезоне за амстердамский клуб он провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.