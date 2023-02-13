Максим Деменко: Мамаев бы продолжил играть, если бы хотел

«Почему Мамаев решил завершить карьеру? Я не знаю. Это его право. Возможно, он подумал, что больше не хочет возобновлять карьеру. Он бы продолжил играть, если бы хотел», — сказал Деменко «Газете.Ru».

34-летний Мамаев известен по выступлениям за московское «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар».

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. До этого он два сезона выступал за «Ростов». Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.