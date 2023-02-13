Алексей Сафонов: Слуцкий не пошел в «Краснодар»? Взял паузу, в его квалификации нет сомнений

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Алексея Сафонова.

- Мы же не знаем, как там все было, - говорит Сафонов. – Видимо, Слуцкий был в шорт-листе кандидатов, поэтому Галицкий с ним беседовал.

- Похоже, он был приоритетным кандидатом, потом уже к Ивичу обратились.

- Это все гадания, мы не знаем, как там все было. Думаю, Слуцкий просто решил взять паузу, что вполне понятно. А в его квалификации нет сомнений.

Я тут посмотрел его интервью с Карпиным. Там Слуцкий выступил в роли журналиста. Может, найдет себя в новой профессии?

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Леониду Слуцкому 51 год, последним его клубом был «Рубин», с которым тренер вылетел в первую лигу. В середине ноября Слуцкий добровольно покинул «Рубин», добровольно разорвав контракт.