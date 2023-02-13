СПАЛ может уволить Де Росси с поста главного тренера клуба 

Руководство СПАЛа может отправить главного тренера команды Даниеля де Росси в отставку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что бывший полузащитник «Ромы» возглавляет итальянскую команду с октября 2022 года.

По информации источника, представителей клуба из Ферарры не удовлетворяют результаты в нынешнем сезоне и они готовы уволить 39-летнего специалиста. Сообщается, что на вакантное место наставника бело-голубых может прийти Массимо Оддо.

Добавим, что в текущем сезоне СПАЛ располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Серии Б, набрав 24 очка после 24 сыгранных матчей.