Тренер Пономарев: Дарья играет с мальчиками. Получила титул лучшего игрока

«По рассказам мамы Дарьи, девочка с самого детства с мячом. Ей нравилось играть в футбол, и она очень хотела попасть в команду. В моей команде Дарья занимается последние три года. До этого занималась в других клубах.

Могу сказать, что за три года она действительно прогрессировала. Дарья изначально проявляла все свои качества и, конечно, за этот период она хорошо добавила в своем уровне. Это связано с тем, что она играет с мальчиками. В городе нет отдельной команды с девочками. Но ее приглашали сыграть за сборную области, и Дарья выезжала играть за другие команды. Уже получила титул лучшего игрока и лучшего бомбардира. Антонова — одна из лидеров нашей команды. К ней тепло относятся и любят ее. Нет такого, что она девочка, и специально не дают ей играть. У Дарьи ярко выражены бойцовские качества.

По последней информации от блогера Тарасенко, девочкой заинтересована академия «Чертаново», помимо ЦСКА. Сам поддерживаю связь через блогера. Представители клубов со мной не связывались. Цель моей работы — подвести ребят к просмотрам в академии, чтобы у них был шанс показать себя. Конечно, я буду рад, если Дарью заметят и позовут в женскую команду», — сказал Пономарев Sport24.