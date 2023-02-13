Матюиди – о нападающем «Баварии» Комане: Он мне как брат 

Бывший полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди поделился мнением о нападающем «Баварии» Кингсли Комане.

Отмечается, что игроки знакомы по совместным выступлениям за парижан с 2013 по 2014 годы.

«Коман для меня как брат. Я часто вспоминаю нашу игру вместе в «ПСЖ». Я уже тогда понял, насколько он талантливый футболист. Он обладает уникальными навыками, у него отличные сила, скорость и чтение игры. В тот момент все в команде огорчились из-за того, что он ушел», – приводит слова Матюиди зарубежная пресса.

Напомним, что Коман перешел из «ПСЖ» в «Ювентус» в 2014 году на правах свободного агента. В настоящий момент француз выступает за «Баварию», за которую провел 252 матча, забил 53 гола и отдал 61 результативную передачу.