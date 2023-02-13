Абаскаль продлил контракт со «Спартаком»

«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Новым договор специалиста рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, 33-летний испанец возглавил красно-белых перед стартом текущего сезона. В данный момент москвичи идут на 2-м месте в РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков. Кроме того, команда вышла в плей-офф Кубка страны с первого места и выиграла Зимний кубок РПЛ на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Абаскаль решил покинуть «Спартак» летом 2023-го.