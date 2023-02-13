Петр Чех желает начать тренерскую карьеру в ближайшее время

Бывший технический директор «Челси» Петр Чех намерен приступить к тренерской работе в ближайшем будущем.

Отмечается, что на данный момент 40-летний чех проходит обучение по профессии футбольного тренера.

«Я видел тренерскую деятельность с разных сторон. Как игрок, и как директор. Я считаю, что готов попробовать себя в этой сфере. Скоро я буду открыт для предложений. Мне повезло, так как я работал со многими выдающимися специалистами. Моуринью, Анчелотти Хиддинк, Венгер и Эмери... У них есть, чем поучиться», – приводит слова Чеха британская пресса.

Напомним, что Чех покинул пост технического директора «Челси» летом 2022 года после смены владельцев лондонского клуба.