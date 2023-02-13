Илон Маск заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед»

Американский предприниматель Илон Маск считается одним из кандидатов на приобретение «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что ранее 51-летний американец сообщал о своем намерении купить манкунианцев в шуточной форме в своих соцсетях.

По информации источника, миллиардер намерен подать предложение о покупке английской команды в конце текущей недели. Сообщается, что сделка обойдется бизнесмену в пять миллиардов евро.

Напомним, что в настоящий момент владельцами «Манчестер Юнайтед» семья Глейзеров.