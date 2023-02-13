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После продления контракта со «Спартаком» Абаскаль будет получать в два раза больше

В московском клубе пошли на финансовые жертвы, чтоб сохранить специалиста.
13 февраля 2023 18:06
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 13 февраля, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт до 30 июня 2025 года.

По данным Metaratings.ru, зарплата специалиста выросла в два раза: теперь он будет получать 1,5 млн евро за сезон.

Напомним, 33-летний испанец возглавил красно-белых летом 2022 года. В данный момент москвичи идут на 2-м месте в РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков. Кроме того, команда вышла в плей-офф Кубка страны с первого места и выиграла Зимний кубок РПЛ на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: Metaratings.ru
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