Адебайор считает, что «Зенит» может выиграть Лигу чемпионов в ближайшие пару лет 

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о возможности российских команд выиграть Лигу чемпионов.

Отмечается, что по мнению 38-летнего гражданина Того, трофей престижного европейского клубного турнира под силу завоевать «Зениту».

«Мне кажется, что «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Через пару лет российская команда сможет выиграть этот титул. Если приложить максимум усилий, тренироваться и работать ежедневно, вы это получите», – приводит слова Адебайора «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент все российские команды отстранены от участия в европейских клубных турнирах.