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Адебайор считает, что «Зенит» может выиграть Лигу чемпионов в ближайшие пару лет 

Весной 2022 года УЕФА запретил российским клубам выступать на европейских турнирах. 
13 февраля 2023 19:19
автор: Глеб Шевяков

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о возможности российских команд выиграть Лигу чемпионов.

Отмечается, что по мнению 38-летнего гражданина Того, трофей престижного европейского клубного турнира под силу завоевать «Зениту».

«Мне кажется, что «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Через пару лет российская команда сможет выиграть этот титул. Если приложить максимум усилий, тренироваться и работать ежедневно, вы это получите», – приводит слова Адебайора «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент все российские команды отстранены от участия в европейских клубных турнирах.

источник: «РБ-Спорт»
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Адебайор считает, что «Зенит» может выиграть Лигу чемпионов в ближайшие пару лет 
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