Тренер «Наполи» Спаллетти сравнил Кварацхелию с Салахом 

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о полузащитника команды Хвиче Кварацхелии.

Отмечается, что грузинский футболист присоединился к неаполитанцам в начале нынешнего сезона.

«Кварацхелия прекрасно использует свой дриблинг. У него отлично получается контролировать мяч и использовать финты в подходящие моменты. Такие же способности в завершении атак и использовании узкого пространства есть у Мохамеда Салаха. Хвича – крайне спокойный игрок, я думаю, что его ждет большое будущее», – приводит слова Спаллетти итальянская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Наполи» Кварацхелия провел 23 встречи, отметился 11 забитыми мячами и 14 ассистами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года.