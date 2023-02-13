Зоммер и Блинд попали в заявку «Баварии» на первый матч с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов 

«Бавария» огласила заявку футболистов, которые отправятся в Париж на первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Отметим, что в список вошли вратарь Ян Зоммер и защитник Дейли Блинд, которые перешли в стан «баварцев» в январе 2023 года.

Таким образом, на гостевой матч с парижанами отправятся 23 игрока немецкой команды: Ульрайх, Зоммер, Шенк, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Шупо-Мотинг, Дэвис, Сарр, Канселу, Блинд, Мюллер, Гравенберх, Тель, Мусиала, Станишич, Ибрахимович.

Напомним, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» пройдет во вторник, 14 февраля. Начало встречи - 23:00 мск.