Ловчев прокомментировал решение «Спартака» продлить контракт с Абаскалем

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поддержал решение красно-белых продлить контракт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Заслуги Абаскаля очевидны. Команда работает и играет хорошо, есть результат в таблице, виден прогресс большой группы молодых футболистов. Игра команды симпатичная, она приносит результат. Этот контракт – как благодарность за первую часть сезона. Важно и то, что несмотря на отъезд такой фигуры, как Жиго, нет пожара в обороне», – написал Ловчев в соцсети.

Напомним, 33-летний испанец возглавил красно-белых летом 2022 года. В данный момент москвичи идут на 2-м месте в РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков. Кроме того, команда вышла в плей-офф Кубка страны с первого места и выиграла Зимний кубок РПЛ на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).