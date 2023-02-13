Неймар – о матче с «Баварией»: Постараемся показать лучшую версию «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался перед первым матчем с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В частности, он заявил, что согласен с мнением болельщиков, которые недовольные его игрой. Также бразилец подчеркнул, что команда приложит все усилия, чтоб одержать победу.

«Я понимаю критику, но чувствую себя очень хорошо. Продолжу демонстрировать свою лучшую форму в играх за «ПСЖ» и буду делать это до конца сезона. Я доверяю себе, у меня есть большая уверенность в команде, и завтра мы постараемся показать лучшую версию «ПСЖ», – заявил бразилец, чьи слова приводят французские СМИ.

Напомним, матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится 14 февраля и пройдет в Париже. Ответную игру команды проведут 8 марта.

Что касается Неймара, то в нынешнем сезоне ЛЧ он провел 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.