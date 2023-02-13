ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Неймар – о матче с «Баварией»: Постараемся показать лучшую версию «ПСЖ»

Встреча состоится 12 февраля.
13 февраля 2023 20:43
автор: Артур Гичунцев

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался перед первым матчем с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В частности, он заявил, что согласен с мнением болельщиков, которые недовольные его игрой. Также бразилец подчеркнул, что команда приложит все усилия, чтоб одержать победу.

«Я понимаю критику, но чувствую себя очень хорошо. Продолжу демонстрировать свою лучшую форму в играх за «ПСЖ» и буду делать это до конца сезона. Я доверяю себе, у меня есть большая уверенность в команде, и завтра мы постараемся показать лучшую версию «ПСЖ», – заявил бразилец, чьи слова приводят французские СМИ.

Напомним, матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится 14 февраля и пройдет в Париже. Ответную игру команды проведут 8 марта.

Что касается Неймара, то в нынешнем сезоне ЛЧ он провел 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Неймар – о матче с «Баварией»: Постараемся показать лучшую версию «ПСЖ»
Встреча состоится 12 февраля.
13.02.2023 20:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ловчев прокомментировал решение «Спартака» продлить контракт с Абаскалем
Испанский специалист заключил договор до лета 2025 года.
13.02.2023 20:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Зоммер и Блинд попали в заявку «Баварии» на первый матч с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов 
Очная встреча футбольных команд состоится 14 февраля, на стадионе «Парк дэ Пранс», в Париже. 
13.02.2023 19:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Наполи» Спаллетти сравнил Кварацхелию с Салахом 
По мнению итальянского специалиста, игроки схожи в навыках дриблинга. 
13.02.2023 19:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Адебайор считает, что «Зенит» может выиграть Лигу чемпионов в ближайшие пару лет 
Весной 2022 года УЕФА запретил российским клубам выступать на европейских турнирах. 
13.02.2023 19:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Объявлен список претендентов на попадание в команду года по версии FIFPro
Символическую сборную составят из 26 футболистов.
13.02.2023 18:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
После продления контракта со «Спартаком» Абаскаль будет получать в два раза больше
В московском клубе пошли на финансовые жертвы, чтоб сохранить специалиста.
13.02.2023 18:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Илон Маск заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед»
С 2005 года «красными дьяволами» владеет семья Глейзеров.
13.02.2023 17:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Петр Чех желает начать тренерскую карьеру в ближайшее время
Следующим летом бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» получит тренерскую лицензию. 
13.02.2023 17:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Абаскаль продлил контракт со «Спартаком»
Абаскаль продлил контракт со «Спартаком»
Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
13.02.2023 17:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика