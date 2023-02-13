Галтье не уверен, что «ПСЖ» пройдет «Баварию» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оценил шансы своей команды на победу в матчах с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Является ли «Бавария» фаворитом? Нет. Думаю, что соотношение 50 на 50. Этот клуб и эти игроки привыкли к большим матчам. «Бавария» сейчас выступает хорошо, а мы нет, по самым разным причинам.

Состав на завтрашний матч будет более укомплектованным, чем на предыдущих встречах», – заявил специалист, чьи слова приводят немецкие СМИ.

Напомним, первый матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится 14 февраля и пройдет в Париже. Ответную игру команды проведут 8 марта.