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«Реал» рассматривает на замену Бензема двух футболистов

Приглашение нападающего – главная цель «сливочных» на лето 2023 года.
13 февраля 2023 22:42
автор: Артур Гичунцев

Мадридский «Реал» готовится приобрести нового футболиста на позицию центрального нападающего. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По данным источника, испанский гранд рассматривает двух игроков: нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича и форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона.

Отмечается, что подписание нападающего – главная цель «сливочных» на лето 2023 года. Именно он должен заменить в будущем француза Карима Бензема.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что 35-летний Бензема продлил контракт с «Реалом» до 2024 года. Официально эту информацию еще не подтвердили.

источник: «Советский спорт»
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