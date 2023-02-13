«Реал» рассматривает на замену Бензема двух футболистов

Мадридский «Реал» готовится приобрести нового футболиста на позицию центрального нападающего. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По данным источника, испанский гранд рассматривает двух игроков: нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича и форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона.

Отмечается, что подписание нападающего – главная цель «сливочных» на лето 2023 года. Именно он должен заменить в будущем француза Карима Бензема.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что 35-летний Бензема продлил контракт с «Реалом» до 2024 года. Официально эту информацию еще не подтвердили.