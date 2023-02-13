Нагельсманн – о матче с «ПСЖ»: «Бавария» рвется в бой

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о настрое своей команды на первый матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Моя команда рвется в бой. Лига чемпионов автоматически дает вам дополнительную мотивацию. Сегодня мы действительно хорошо потренировались.

Мы постараемся проявить смелость. Это противостояние между двумя одинаково сильными командами. Мы постараемся хорошо выступить на выезде. Я на самом деле уверен, что у нас получится и мы добьемся хорошего результата», – заявил специалист пресс-службе мюнхенского гранда.

Напомним, первый матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится 14 февраля и пройдет в Париже. Ответную игру команды проведут 8 марта.