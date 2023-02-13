Глушаков рассказал о несостоявшемся трансфере в турецкий клуб

Новичок «Нижнего Новгорода» Денис Глушаков мог оказаться в турецком «Хатайспоре». По словам игрока, клуб был заинтересован в его услугах, однако, трансферу помешало землетрясение.

«Мне позвонил один человек, мы общались три часа. Ждали звонка от «Хатайспора» на следующий день. А утром случилось землетрясение», – сказал Глушаков в эфире передачи «Коммент.Шоу».

По последним данным, землетрясение, произошедшее в Турции, унесло жизни 30 тысяч человек. Что касается «Хатайспора», то после трагедии клуб снялся с национального первенства.