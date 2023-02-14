Дебютный гол Гакпо помог «Ливерпулю» победить в мерсисайдском дерби

Футболисты «Ливерпуля» победили «Эвертон» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги. Встреча на Энфилде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей мерсисайдского дерби отличились Мохамед Салах (36-я минута) и Коди Гакпо (49), забивший первый гол за команду.

Для Юргена Клоппа это победа стала 250-й в карьере главного тренера «Ливерпуля». Для этого ему потребовалось 414 матчей. Это лучший результат среди всех тренеров клуба, достигших этой отметки. Боб Пэйсли выиграл 250-й матч в «Ливерпуле» в 448-й игре, Билл Шенкли — в 472-й.

«Ливерпуль» одержал первую победу в последних пяти матчах английской премьер-лиги, набрал 32 очка и занимает девятое место в чемпионате. «Эвертон» с 18 очками на 18-м месте.

В матче 24 тура 18 февраля «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», а «Эвертон» примет «Лидс».

Английская премьер-лига.

«Ливерпуль» - «Эвертон» - 2:0 (1:0)

Голы: Салах, 36; Гакпо, 49.