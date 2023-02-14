ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Месси лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч», Кварацхелия – в десятке

Чемпион мира в составе сборной Аргентины по-прежнему остается главным претендентом на престижную награду.
14 февраля 2023 08:37
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Пари Сен-Жермена» и сборной Аргентины Лионель Месси продолжает лидировать в обновленном рейтинге претендентов на «Золотой мяч», опубликованном журналом Goal.

На счету аргентинца в этом сезоне 27 голов и 18 голевых передач во всех турнирах, победа в чемпионате мира. Ближайший преследователь Месси – это его одноклубник Килиан Мбаппе, в тройке лучших также Эрлин Холланд из «Манчестер Сити».

Следом расположились Роберт Левандовски («Барселона»), Неймар («ПСЖ»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Винисиус Жуниор («Реал»), Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен (оба «Наполи). Замыкает десятку лучших игрок «Баварии» Джамал Мусиала.

Это интересно:
Месси лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч», Кварацхелия – в десятке
Чемпион мира в составе сборной Аргентины по-прежнему остается главным претендентом на престижную награду.
14.02.2023 08:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дебютный гол Гакпо помог «Ливерпулю» победить в мерсисайдском дерби
«Ливерпуль» одержал первую победу за пять последних матчей
14.02.2023 08:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Глушаков рассказал о несостоявшемся трансфере в турецкий клуб
Сделка сорвалась из-за землетрясения.
13.02.2023 23:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Нагельсманн – о матче с «ПСЖ»: «Бавария» рвется в бой
Встреча состоится 12 февраля.
13.02.2023 23:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал» рассматривает на замену Бензема двух футболистов
Приглашение нападающего – главная цель «сливочных» на лето 2023 года.
13.02.2023 22:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ливерпуль» – «Эвертон»: стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ
Встреча начнется в 23.00 мск.
13.02.2023 22:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Галтье не уверен, что «ПСЖ» пройдет «Баварию» в Лиге чемпионов
Галтье не уверен, что «ПСЖ» пройдет «Баварию» в Лиге чемпионов
Команды поспорят за выход в четвертьфинал.
13.02.2023 21:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Неймар – о матче с «Баварией»: Постараемся показать лучшую версию «ПСЖ»
Встреча состоится 12 февраля.
13.02.2023 20:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ловчев прокомментировал решение «Спартака» продлить контракт с Абаскалем
Испанский специалист заключил договор до лета 2025 года.
13.02.2023 20:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Зоммер и Блинд попали в заявку «Баварии» на первый матч с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов 
Очная встреча футбольных команд состоится 14 февраля, на стадионе «Парк дэ Пранс», в Париже. 
13.02.2023 19:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика