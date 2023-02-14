Месси лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч», Кварацхелия – в десятке

Нападающий «Пари Сен-Жермена» и сборной Аргентины Лионель Месси продолжает лидировать в обновленном рейтинге претендентов на «Золотой мяч», опубликованном журналом Goal.

На счету аргентинца в этом сезоне 27 голов и 18 голевых передач во всех турнирах, победа в чемпионате мира. Ближайший преследователь Месси – это его одноклубник Килиан Мбаппе, в тройке лучших также Эрлин Холланд из «Манчестер Сити».

Следом расположились Роберт Левандовски («Барселона»), Неймар («ПСЖ»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Винисиус Жуниор («Реал»), Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен (оба «Наполи). Замыкает десятку лучших игрок «Баварии» Джамал Мусиала.