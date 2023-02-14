Дмитрий Булыкин о Жиркове: Легенда российского футбола

«Красавчик и по игре, и по трофеям, которые завоевал. И за границей поиграл, в сборной был одним из основных. Безусловно, это легенда нашего российского футбола. Очень хочется, чтобы он потом пришел в футбол и мог свой опыт и мастерство передать следующему поколению и сделать наш футбол лучше, — рассказал Булыкин «Газете.Ru».

— Бывают разные схемы, под все надо подстраиваться. В «Челси» тоже не все получалось, что он хотел. Но в то же время карьера у него была замечательная. Всегда был полезен, где бы ни играл — левым защитником, левым полузащитником. Такие люди, с таким объемом работы, с таким данными всегда пользуются популярностью».

За свою карьеру 39-летний Жирков пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны. В составе «Челси» он по разу победил в Английской премьер-лиге, Кубке и Суперкубке Англии, а со сборной России завоевал бронзу Евро-2008.