Дмитрий Булыкин: Главное, как «Спартак» сыграет в чемпионате России

«На предсезонку не нужно ориентироваться. Это дополнительная мотивация и дополнительная радость для болельщиков. Помню, как-то «Спартак» был чемпионом в предсезонке, но в чемпионате потом ничего не показали. Здесь будет самым главным, как ты играешь именно в чемпионате. Даже не в национальном Кубке. Чемпионат ценится намного больше. Сейчас, правда, никакой финансовой выгоды от еврокубков нет, но все равно чемпионат намного почетнее. Тем более чем какой-то предсезонный турнир», — рассказал Булыкин «Газете.Ru».

После первой части сезона «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает второе место в Российской премьер-лиге, отставая на шесть очков от санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака.