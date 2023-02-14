ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Булыкин: Главное, как «Спартак» сыграет в чемпионате России

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, оценил форму «Спартака», выигравшего товарищеский турнир Зимний Кубок РПЛ.
14 февраля 2023 10:43

«На предсезонку не нужно ориентироваться. Это дополнительная мотивация и дополнительная радость для болельщиков. Помню, как-то «Спартак» был чемпионом в предсезонке, но в чемпионате потом ничего не показали. Здесь будет самым главным, как ты играешь именно в чемпионате. Даже не в национальном Кубке. Чемпионат ценится намного больше. Сейчас, правда, никакой финансовой выгоды от еврокубков нет, но все равно чемпионат намного почетнее. Тем более чем какой-то предсезонный турнир», — рассказал Булыкин «Газете.Ru».

После первой части сезона «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает второе место в Российской премьер-лиге, отставая на шесть очков от санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака.

Это интересно:
Майкон: Лучший легионер в России — Халк
Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон рассказал, кого считают лучшим соотечественником, выступавшим в России.
14.02.2023 11:11
Футбол
Дмитрий Гафин: «Динамо» хочет играть в атакующий футбол
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился, чего ждут в руководстве клуба от главного тренера Славиши Йокановича.
14.02.2023 10:56
Футбол
Дмитрий Булыкин: Главное, как «Спартак» сыграет в чемпионате России
Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, оценил форму «Спартака», выигравшего товарищеский турнир Зимний Кубок РПЛ.
14.02.2023 10:43
Футбол
Дмитрий Булыкин о Жиркове: Легенда российского футбола
Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал завершение карьеры Юрием Жирковым.
14.02.2023 10:33
Футбол
Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле
Подробности инцидента не сообщаются.
14.02.2023 10:10
Футбол
Месси лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч», Кварацхелия – в десятке
Чемпион мира в составе сборной Аргентины по-прежнему остается главным претендентом на престижную награду.
14.02.2023 08:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дебютный гол Гакпо помог «Ливерпулю» победить в мерсисайдском дерби
«Ливерпуль» одержал первую победу за пять последних матчей
14.02.2023 08:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Глушаков рассказал о несостоявшемся трансфере в турецкий клуб
Сделка сорвалась из-за землетрясения.
13.02.2023 23:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Нагельсманн – о матче с «ПСЖ»: «Бавария» рвется в бой
Встреча состоится 12 февраля.
13.02.2023 23:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал» рассматривает на замену Бензема двух футболистов
Приглашение нападающего – главная цель «сливочных» на лето 2023 года.
13.02.2023 22:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика