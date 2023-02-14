Дмитрий Гафин: «Динамо» хочет играть в атакующий футбол

— Привлекательного футбола. Развития футболистов. И, конечно же, достижения результатов, — сказал Гафин.

— Многие эксперты, между тем, в какой-то момент критиковали «Динамо» за слишком скучный футбол.

— Как уже говорил, «Динамо» хочет играть в атакующий, агрессивный и современный футбол. Понятно, что у разных тренеров разная интерпретация атакующего футбола. При этом для всех результат является главным критерием успешности.

— В прессе появлялась информация о якобы сроке на исправление результатов для Йокановича.

— По всей видимости, речь об осеннем периоде, когда у «Динамо» была череда неудачных игр. Никакого срока на исправление результатов мы, конечно же, не давали. Да, мы общались чаще и детальнее, чем в обычном режиме. Но турнир длительный. Обстоятельства, которые я назвал, мы понимали. То, что могли сделать со стороны руководства для команды и тренера — оказать доверие и обеспечить условия, чтобы команде комфортно работалось. Это мы и сделали, - сказал Гафин Sport24.