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«Зенит» разгромил «Дубай Сити», Сергеев оформил пента-трик

Чемпионы России проводят заключительный тренировочный сбор в ОАЭ
14 февраля 2023 12:16
автор: Александр Евграфов

Санкт-петербургский «Зенит» разгромил арабский клуб «Дубай Сити» в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора. Встреча в Дубае завершилась со счетом 8:0.

В составе действующего чемпиона России пять голов забил Иван Сергеев, также отличились Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Аким Белохонов.

Во вторник вечером «Зенит» сыграет с «Уралом», а заключительной товарищеской встречей питерцев на сборах станет игра против иранского «Сепахана», которая пройдет 17 февраля.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. Вторая половина сезона для «Зенита» начнется матч Кубка России с ульяновской «Волгой».

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«Зенит» разгромил «Дубай Сити», Сергеев оформил пента-трик
Чемпионы России проводят заключительный тренировочный сбор в ОАЭ
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