Дортмундская «Боруссия» хотела бы сохранить Беллингема в своем составе

Дортмундская «Боруссия» намерена сохранить в своем составе полузащитника Джуда Беллингема, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на спортивного директора команды Себастьяна Келя.

По информации источника, в тренерском штабе считают Беллингема важным игроком для всей команды, а потому постараются удержать его как можно дольше.

Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего англичанина заинтересованы «Ливерпуль», «Челси», «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

«Боруссия» с 40 очками занимает третье место в чемпионате Германии, отставая на три очка от мюнхенской «Баварии».