ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дортмундская «Боруссия» хотела бы сохранить Беллингема в своем составе

В руководстве команды называют полузащитника важным игроком.
14 февраля 2023 13:34
автор: Александр Евграфов

Дортмундская «Боруссия» намерена сохранить в своем составе полузащитника Джуда Беллингема, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на спортивного директора команды Себастьяна Келя.

По информации источника, в тренерском штабе считают Беллингема важным игроком для всей команды, а потому постараются удержать его как можно дольше.

Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего англичанина заинтересованы «Ливерпуль», «Челси», «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

«Боруссия» с 40 очками занимает третье место в чемпионате Германии, отставая на три очка от мюнхенской «Баварии».

Это интересно:
Дортмундская «Боруссия» хотела бы сохранить Беллингема в своем составе
В руководстве команды называют полузащитника важным игроком.
14.02.2023 13:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» разгромил «Дубай Сити», Сергеев оформил пента-трик
Чемпионы России проводят заключительный тренировочный сбор в ОАЭ
14.02.2023 12:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Майкон: Лучший легионер в России — Халк
Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон рассказал, кого считают лучшим соотечественником, выступавшим в России.
14.02.2023 11:11
Футбол
Дмитрий Гафин: «Динамо» хочет играть в атакующий футбол
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился, чего ждут в руководстве клуба от главного тренера Славиши Йокановича.
14.02.2023 10:56
Футбол
Дмитрий Булыкин: Главное, как «Спартак» сыграет в чемпионате России
Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, оценил форму «Спартака», выигравшего товарищеский турнир Зимний Кубок РПЛ.
14.02.2023 10:43
Футбол
Дмитрий Булыкин о Жиркове: Легенда российского футбола
Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал завершение карьеры Юрием Жирковым.
14.02.2023 10:33
Футбол
Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле
Подробности инцидента не сообщаются.
14.02.2023 10:10
Футбол
Месси лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч», Кварацхелия – в десятке
Чемпион мира в составе сборной Аргентины по-прежнему остается главным претендентом на престижную награду.
14.02.2023 08:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дебютный гол Гакпо помог «Ливерпулю» победить в мерсисайдском дерби
«Ливерпуль» одержал первую победу за пять последних матчей
14.02.2023 08:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Глушаков рассказал о несостоявшемся трансфере в турецкий клуб
Сделка сорвалась из-за землетрясения.
13.02.2023 23:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика