ФНЛ поможет «Шиннику» в смене отеля в Турции из-за драки между футболистами

Футбольная национальная лига (ФНЛ) внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в одном из отелей Турции, говорится в официальном заявлении президента ФНД Наиля Измайлова, опубликованного в Telegram-канале организации.

«В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь. Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежании продолжения конфликтов», - отметил Измайлов.

Ранее сообщалось, что в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная».

«Шинник» выступает в российской Первой лиге, «Минай» из одноименного села в Закарпатской области играет в Украинской премьер-лиге.

Также сообщалось, что российская команда после инцидента сменит отель, в котором проживает в Турции, прибыв на тренировочный сбор.