Промес не полетел со «Спартаком» на третий сбор в Турцию

Нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит третий тренировочный сбор в Турции, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Промес будет тренироваться в индивидуальном режиме», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист подозревается в Нидерландах в передаче денег Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками. В отношении Промеса в Нидерландах ведется следствие.

В этом сезоне Промес в 17 матчах чемпионата России забил за «Спартак» 14 голов и сделал 6 результативных передач, деля первое место в споре бомбардиров с Владимиром Писарским, перешедшим в «Крылья Советов».

Третий тренировочный сбор «Спартака» продлится до 19 февраля. Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильеро Абаскаль продлил контракт с клубом до 2025 года.