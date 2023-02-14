У игроков «Шинника» не выявлено травм после драки с украинскими футболистами

Руководство ярославского «Шинника» сделало официальное заявление по поводу драки между российскими футболистами и игроками украинской команды «Минай».

«Футбольный клуб «Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте команды.

Также отмечается, что по результатам медосмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» не выявлено. Во избежание дальнейшего конфликта было принято решение переместиться в другой отель.

«Следует отметить, что бронирование данного отеля, состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы Клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы», - отмечается в заявлении команды.

Вечером 13 февраля между футболистами двух команд вспыхнула потасовка. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.